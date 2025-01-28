الأونروا: فرض القانون الإسرائيلي بحظرنا سيؤدي لتدهور قدرة الأمم المتحدة

وكالات

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إن فرض القانون الإسرائيلي بحظر الوكالة سيؤدي لتدهور قدرة الأمم المتحدة في وقت يجب فيه زيادة المساعدات الإنسانية.

وأشار لازاريني، إلى أن اتهام إسرائيل لوكالة الأونروا بالإرهاب يعد سابقة في عمل مؤسسات الأمم المتحدة، مؤكدا أن حق الحماية والمساعدة للفلسطينيين لا ينبع من ولاية الأونروا بل هو موجود بشكل مستقل عن الوكالة.

وشدد لازاريني على أنه في حال توقفت الأونروا عن حماية ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين فإن حقوقهم لن تبقى، مضيفا "يجب ضمان حق العودة للفلسطينيين والعمل على إنجاح مسار سياسي وفق حل الدولتين".

وطالب المفوض العام لوكالة الأونروا، بتدخل حاسم من أجل دعم السلم والاستقرار في الأراضي الفلسطينية ومواجهة تشريعات الكنيست الإسرائيلي، موضحا أنه يجب التأكيد على مسار سياسي يحدد دور الوكالة في تقديم خدماتها.

وأكد لازاريني، أنه لا يمكن للوكالة الاستمرار في العمل في مواجهة التحديات دون الموارد المالية المناسبة، مشيرا إلى أن الأزمة المالية من شأنها تقويض عمل وكالة الأونروا.

وأوضح لازاريني، أن تنفيذ تشريعات الكنيست سيؤدي لتفاقم حالة عدم الاستقرار وزيادة اليأس في الأراضي الفلسطينية المحتلة.