السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة: حظر أنشطة الأونروا يدخل حيز التنفيذ خلال يومين

وكالات

قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم الثلاثاء، إن تل أبيب أبلغت مجلس الأمن أن حظر أنشطة الأونروا في إسرائيل يدخل حيز التنفيذ خلال يومين.

وأشار المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إلى أن عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيتعطل بسبب الحظر الإسرائيلي لأنشطتها.

وأكد لازاريني على أن الحظر الإسرائيلي لأنشطة الأونروا سيجعل مصير ملايين الفلسطينيين على المحك، مضيفا "في قطاع غزة يطلب الفلسطينيون منا تقديم الدعم لكن حظر إسرائيل نشاطنا سيقوض جهدنا".

وأوضح لازاريني، أن عمل الأونروا بالأراضي الفلسطينية سيتعطل خلال يومين مع دخول التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي حيز التنفيذ، لافتا إلى أن حكومة الاحتلال تدّعي أن الوكالة لا تقدم الدعم المناسب للفلسطينيين.

ولفت لازاريني، إلى أن الوكالة تقوم بتقديم أكثر من 17 ألف استشارة طبية في اليوم بالأراضي الفلسطينية، مؤكدا على أن وجود الأونروا ضمان للاستقرار في الأراضي الفلسطينية.

وشدد لازاريني على أن مهاجمة وكالة الأونروا ستلحق الضرر بملايين الفلسطينيين، موضحا أن الوكالة تقدم نصف المساعدات للفلسطينيين عكس اتهامات الحكومة الإسرائيلية بأنها لا تقدم الدعم المناسب.