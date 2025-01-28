روسيا تعلق على تصريحات الصحفي الأمريكي "كارلسون" حول محاولة اغتيال بوتين

(وكالات)

علق المتحدث باسم القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على تصريحات الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون التي تحدث فيها عن نية إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن "قتل" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال إفادته اليومية، أكد بيسكوف أن "الأجهزة الخاصة الروسية تتخذ باستمرار جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة العامة، بما في ذلك حماية الأفراد الذين يتمتعون بحماية الدولة، وعلى رأسهم رئيس الدولة".

في نفس السياق، دعا النائب في مجلس الدوما عن منطقة القرم، ميخائيل شيرميت، إلى فتح تحقيق بشأن التصريحات المثيرة للجدل حول تحضير محاولة اغتيال بوتين.

وأضاف شيرميت: "نشكر الصحافي الأمريكي لأنه لم يلتزم الصمت وكشف جوهر سياسة بايدن الإرهابية، الذي كان يعلم تمامًا أن قوة روسيا تكمن في زعيمها، فلاديمير بوتين".

وأوضح شيرميت أنه من الضروري فتح قضية جنائية للتحقق من صحة هذه المعلومات وكشف المتورطين في أي محاولة اغتيال محتملة.

وتجدر الإشارة إلى أن تاكر كارلسون، الصحفي الأمريكي الذي كان قد أجرى مقابلة شهيرة مع بوتين، قد صرح بأن إدارة بايدن "حاولت اغتيال" الرئيس الروسي، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول ذلك.