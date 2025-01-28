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الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك

05:00 م الثلاثاء 28 يناير 2025

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو- (د ب أ)

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، الذي نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" أن "وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية، وخلال العمليات الهجومية استهدفت أربعة ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين محمولين جوا، ولواء بحري، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، جوجوليفكا، جونشاروفكا، جويفو، زاوليشينكا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، نيكوليفكا، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، سفيردليكوفو، سودزا وتشيركاسكوي بوريتشنوي".

وأضاف البيان أن "نيران العمليات التكتيكية، والطيران، والمدفعية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية في مناطق بوجدانوفكا، وزاموستي، وكازاتشيا لوكنيا، وكولماكوف، وكوسيتسا، وكروجلينكويه، وليبيديفكا، ولوكنيا، ومارتينوفكا، وميلوفي، وميرني، ونيكولاييفكا، ويوجني، وباسوفكا، وبيلوفودي، وفيسيلوفكا، وفودولاجا، وجلوجوف، وزورافكا في مقاطعة سومي".

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 280 عسكريا، وتم تدمير دبابة، ومركبة قتالية للمشاة، وست مركبات قتالية مدرعة، و20 سيارة، بحسب "سبوتنيك".

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وزارة الدفاع الروسية موسكو القوات الأوكرانية
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