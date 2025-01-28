مصر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في شرق الكونغو الديمقراطية

القاهرة- مصراوي:

أعربت مصر عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، "تتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ التطورات الأخيرة في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية، والذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة. وتعرب مصر عن أسفها لسقوط عدد من ضحايا والمصابين بين أعضاء بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وأضافت الخارجية، "تتقدم مصر بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا ولحكومتي جنوب إفريقيا وأوروجواي"، مؤكدة ضرورة احترام سيادة الكونجو الديمقراطية، والالتزام باتفاقيات وقف إطلاق النار.

كما شددت على أهمية احتواء التصعيد والوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، وتجدد دعمها الكامل لجهود الاتحاد الإفريقي والأطراف الإقليمية الهادفة إلى نزع فتيل الأزمة.

وتتابع سفارة جمهورية مصر العربية في العاصمة كينشاسا أوضاع المواطنين المصريين في مدينة جوما بشرق الكونجو، وتستمر في التواصل مع أفراد الجالية للاطمئنان عليهم، وتحث المواطنين على تجنب الاقتراب من مناطق التوترات وتوخي أقصى درجات الحذر للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.