ما هي مادة الكلورات التي تسببت في سحب كوكا كولا من أوروبا؟

القاهرة- مصراوي:

أعلنت وكالة معايير الغذاء في بريطانيا، إجراء تحقيق، لمعرفة ما إذا كانت هناك أي منتجات لشركة "كوكاكولا" تحتوي على مستويات مرتفعة من الكلورات في الأسواق المحلية.

وجاء هذا بعدما سحبت الشركة مشروبات من أسواق بلجيكا ولوكسمبورج وهولندا، جراء ظهور "مستويات مرتفعة" من هذه المادة الكيميائية، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقالت "كوكاكولا يوروبا باسيفيك بارتنرز"، الشريك الموزع لمنتجات "كوكاكولا"، إنها لم تتلق أي شكاوى أو مخاوف من المستهلكين في بريطانيا.

ويعد الكلورات منتج ثانوي لتحلل المعقمات الكيميائية المصنعة من الكلور، التي تستخدم لتعقيم المياه، وإذا زادت نسبتها في المنتجات الاستهلاكية عن حد معين، يمكن أن تسبب مادة الكلورات نقص اليود لدى مستهلكيها.

وتخضع المادة لقيود قانونية على الحد الأقصى المتبقي منها في مجموعة من الأطعمة، بما في ذلك المنتجات الطازجة، وفقا لمعايير الغذاء في أسكتلندا.

وفي عام 2015، وجدت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية أن مستويات الكلورات في مياه الشرب والأطعمة كانت مرتفعة للغاية وقد تؤدي إلى آثار صحية خطيرة محتملة (ضعف وظائف الغدة الدرقية بسبب تثبيط امتصاص اليود)، وخاصة بين الرضع والأطفال.

وشملت هذه الآثار اختلالات في وظائف الغدة الدرقية نتيجة تثبيط امتصاص اليود.

وحسب المفوضية الأوروبية، تم اكتشاف الكلورات في الطعام عام 2014 عن طريق الصدفة من قبل أحد مختبرات الرقابة الرسمية.

وينشأ الكلوريت من مطهرات الكلور المستخدمة على نطاق واسع وبشكل قانوني في معالجة المياه وفي معالجة الأغذية، حيث تعد مياه الشرب المساهم الرئيسي فيها.

ولم يعد الكلورات معتمدًا كمبيد حشري في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي، وفقًا لتشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن الحدود القصوى للمخلفات ( اللائحة (EC) 396/2005 )، كان الحد الأقصى الافتراضي لمستوى المخلفات (MRL) البالغ 0.01 مجم/ كجم قابلًا للتطبيق على جميع المنتجات الغذائية.

وبما أن مستويات الكلورات الموجودة في المنتجات الغذائية غالبًا ما تكون أعلى من المستوى الافتراضي، فقد اتخذت بعض الدول الأعضاء إجراءات إنفاذ صارمة على أساس الحد الأقصى للمخلفات الافتراضي البالغ 0.01 مجم/كجم.

وقالت المفوضية الأوروبية إن هذا أدى إلى خلق مشاكل في السوق الداخلية، وساعد التزام المديرية العامة للصحة بالمشاركة في إعداد خطة عمل متعددة التخصصات (بالتعاون مع المديرية العامة للبيئة) في تعليق إجراءات الإنفاذ الصارمة القائمة على الحد الأقصى للمخلفات الافتراضي مؤقتًا.

وبناء على ذلك، اتفق رؤساء الهيئات الوطنية لسلامة الأغذية على خطة العمل التالية في 23 مايو 2017، والتي تم الانتهاء من جميع إجراءاتها:

تحديد الحد الأقصى لمستوى الكلورات في مياه الشرب.

التوصية بممارسات النظافة الغذائية الجيدة من أجل تقليل الكلورات الناتجة عن المطهرات المكلورة.

الحفاظ على الحدود القصوى للمخلفات بالنسبة للأطعمة المخصصة للرضع والأطفال الصغار عند 0.01 ملغم/كغم؛

تحديد الحدود القصوى للمخلفات للكلورات في الأغذية العادية بمستويات تعتمد على بيانات الحدوث التي تم جمعها في جميع الدول الأعضاء ( لائحة المفوضية (الاتحاد الأوروبي) 2020/749 بتاريخ 4 يونيو 2020 )

وعدلت لائحة المفوضية الأوروبية رقم 2020/749 الحدود القصوى للمخلفات للكلورات لجميع المنتجات الغذائية باستثناء تلك المخصصة للرضع والأطفال الصغار، إذ تندرج هذه الأخيرة ضمن الإطار التنظيمي الأكثر تحديدًا للأطعمة ذات الاستخدامات الغذائية الخاصة، وقد دخلت هذه اللائحة حيز التنفيذ منذ 28 يونيو 2020.