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الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات على السفارات في الكونغو

04:24 م الثلاثاء 28 يناير 2025

الاتحاد الأوروبي

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بروكسل- (د ب أ)

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، الهجمات التي استهدفت السفارات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال المتحدث باسم كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في بروكسل اليوم الثلاثاء، إن التكتل دعا إلى حماية البعثات الدبلوماسية وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

أما فيما يتعلق بالهجمات نفسها، فإن المتحدث لم يكشف عن تفاصيل مشيرا إلى أن الوضع لا يزال غير واضح.

ولكنه أشار إلى أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل أعربوا بالفعل عن استعدادهم خلال اجتماع أمس الاثنين، لاتخاذ إجراءات ضد من يعرضون السلام والاستقرار في الكونغو للخطر.

وبحسب تقارير رسمية، تضررت من الهجمات اليوم الثلاثاء سفارتا فرنسا وبلجيكا، عضوتي الاتحاد الأوروبي، ضمن سفارات أخرى.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن "هذه الهجمات غير مقبولة. ونحن نبذل كل ما في وسعنا لضمان سلامة موظفينا ومواطنينا".

وتأتي الهجمات بعد أيام من القتال العنيف الذي تسببت فيه ميليشيا حركة 23 مارس إم 23" المتمردة في شرق البلاد.

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الاتحاد الأوروبي بروكسل الكونغو كايا كالاس
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