دراسة: الرجال اكتسبوا الطول والوزن أسرع من النساء في القرن الماضي

(وكالات)

كشفت دراسة جديدة أن الفجوة في الطول والوزن بين الرجال والنساء قد زادت بشكل ملحوظ منذ عام 1900، وذلك في سياق التحولات الجذرية التي شهدتها البشرية في تلك الفترة.

وفقًا للباحثين، اكتسب الرجال الطول والوزن بمعدل أسرع بمرتين من النساء في معظم دول العالم خلال القرن الماضي، مما أدى إلى تزايد الفروقات بين الجنسين في هذه الخصائص البدنية.

وأشار البروفيسور لويس هالسي من جامعة روهامبتون، الذي شارك في الدراسة، إلى أن هذه التغيرات قد تكون ناتجة عن التحسينات البيئية، بما في ذلك تحسين التغذية وانخفاض معدلات الأمراض، وهو ما أثر على نمو الجسم.

وقال هالسي: "نحن نرى كيف ساهمت هذه العوامل في تشكيل انتقاء جنسي أدى إلى نمو أجسام الذكور والإناث بشكل مختلف".

واستخدم هالسي وفريقه بيانات من منظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية أخرى لدراسة التغيرات في الطول والوزن بالتزامن مع التحسينات في الظروف المعيشية.

وأظهرت النتائج أن زيادة قدرها 0.2 نقطة في مؤشر التنمية البشرية (HDI) ارتبطت بزيادة في الطول والوزن، لكن الرجال شهدوا زيادات أكبر من النساء، فعلى سبيل المثال، مع تحسن هذا المؤشر، زادت النساء في المتوسط بمقدار 1.7 سم و2.7 كجم، بينما زاد الرجال بمقدار 4 سم و6.5 كجم.

وتكهنت الدراسة بأن التفضيلات الجنسية قد تكون أحد العوامل المحفزة لهذه الاتجاهات، حيث تميل النساء إلى تفضيل الرجال الأطول والأكثر عضلية. يعتقد العلماء أن القامة الكبيرة قد تكون مرتبطة بالقوة والقدرة على حماية الشريك، مما يعزز من قدرة الرجل على اجتذاب شريك مناسب.

وبحسب الدراسة فإن الأشخاص الأطول معرضون بشكل أكبر للإصابة بأنواع متعددة من السرطان، بسبب امتلاكهم لعدد أكبر من الخلايا التي يمكن أن تتراكم فيها الطفرات المؤدية إلى المرض.