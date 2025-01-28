المعارضة الإسرائيلية تنتقد الحكومة بشأن عودة الفلسطينيين إلى غزة

تل أبيب- (د ب أ)

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، الحكومة لسماحها بعودة مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة بالفعل، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وكتب لابيد في منشور على منصة إكس اليوم الثلاثاء: "حقيقة عودة سكان غزة إلى منازلهم قبل عودة جميع سكان المنطقة الحدودية الإسرائيلية مع قطاع غزة إلى منازلهم دليل مؤسف على أن هذه الحكومة ببساطة، لا تستطيع إدارة شؤون البلاد".

وبحسب المكتب الإعلامي لحركة حماس، عاد نحو 300 ألف شخص أمس الاثنين إلى منازلهم في شمال القطاع الساحلي الذي تسيطر عليه الحركة.

وبدأ الهجوم البري الإسرائيلي في شمال قطاع غزة نهاية أكتوبر 2023 في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس ضد إسرائيل.

ونزح مئات الآلاف من السكان إلى الجنوب على مدار أكثر من 15 شهرا من الحرب، حيث عاشوا في غالب الأمر داخل مخيمات مؤقتة.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، تعرض نحو ثلثي المباني في غزة للتدمير، أو أنها تعرضت لأضرار جسيمة خلال الصراع، ونزح ما يقرب من 90٪ من سكان غزة البالغ عددهم 1ر2 مليون نسمة.

وكشفت تقارير إعلامية، عن شعور سكان المنطقة الحدودية الإسرائيلية بمخاوف من العودة وخشيتهم من عودة حماس.

وأعربوا عن مخاوفهم من تكرار هجوم السابع من أكتوبر 2023، التي قتل فيه نحو 1200 شخص بعد أن عبر آلاف المهاجمين الحدود من شمال قطاع غزة.

وسجلت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس أكثر من 47 ألف شهيد في غزة منذ بداية الحرب.





