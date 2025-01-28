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ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في كاليفورنيا إلى 29 شخصًا

03:54 م الثلاثاء 28 يناير 2025

حرائق الغابات

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لوس أنجلوس- (د ب أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق المدمرة التي وقعت في منطقة لوس انجليس لتصل إلى 29 شخصا.

وأعلن مكتب الطب الشرعي مساء أمس الاثنين، أن شخصا لقي حتفه في المستشفى مطلع الأسبوع نتيجة لحريق "باليساديس" في الطرف الغربي للوس أنجلوس.

وقد سٌمح لجميع سكان منطقة باسيفيك باليساديس دخول ممتلكاتهم لأول مرة أمس الاثنين، بعدما أعلنت عمدة لوس انجليس كارين باس عن الخطوة عبر تطبيق" اكس".

وذكرت صحيفة لوس انجليس تايمز أن الأمطار والثلوج التي طال انتظارها هطلت على الجبال.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم إغلاق عدة طرق في أوقات من أمس الاثنين بسبب الفيضانات والانهيارات الطينية، ولكن لحسن الحظ هطلت أقوى أمطار فوق المحيط.

وتقول السلطات إنه تم السيطرة على حريق باليساديس بنسبة 95%، كما تم احتواء حريق إيتون، بالقرب من مدينة باسادينا بنسبة 99%.

وقد آتى الحريقان على أكثر من 16 ألف مبنى، كما دمرا أكثر من 150 كيلومترا مربعا منذ مطلع الشهر الجاري.

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