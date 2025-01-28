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الدنمارك: ترامب لن يحصل على جزيرة جرينلاند

03:47 م الثلاثاء 28 يناير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

نقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء (أ ف ب)، اليوم الثلاثاء، عن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يحصل على جزيرة جرينلاند.

وقال مسؤولون أوروبيون، إن الدنمارك وأوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) قرروا تجنب النقاش العلني بشأن مطالبة ترامب بجرينلاند.

وأضاف المسؤولون، أن تحدي الرئيس الأمريكي ترامب بشأن مطالبته بجزيرة جرينلاند سيفاقم الأزمة، ولا يفيدنا التعامل بالمثل.

وتأتي تلك التصريحات عقب تجديد ترامب خلال مقابلته للصحفيين على متن طائرته الرئاسية، السبت الماضي، الحديث عن ضم جرينلاند، قائلًا "أعتقد أننا سنتمكن من حل قضية جرينلاند. وأعتقد أن شعب الجزيرة يريد أن يكون معنا.. سنحصل عليها".

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دونالد ترامب جزيرة جرينلاند الدنمارك لارس لوكه راسموسن
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