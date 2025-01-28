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بث مباشر.. مناقشة تقرير مصر لأوضاع حقوق الإنسان أمام المجلس الأممي بجنيف

03:41 م الثلاثاء 28 يناير 2025

الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية

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وكالات

يشهد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الثلاثاء، جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، والتى تخضع مصر لها طواعية للمرة الرابعة فى تاريخها.

ويترأس بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، الوفد المصرى المشارك فى الجلسة بالدورة الثامنة والأربعون للاستعراض الدوري الشامل.

والاستعراض الدوري الشامل هو آلية فريدة من نوعها لمجلس حقوق الإنسان تدعو كل دولة عضو في الأمم المتحدة إلى الخضوع لمراجعة الأقران لسجلاتها في مجال حقوق الإنسان كل 4. 5 سنوات.

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بدر عبدالعاطي مصر حقوق الإنسان المجلس الأممي بجنيف
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