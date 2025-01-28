صحيفة عبرية: مبعوث ترامب يصل غدًا إلى إسرائيل للقاء نتنياهو

وكالات

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يصل غدًا إلى إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن ويتكوف سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاقي وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، قائلة إنه "رغم ضغوط الوسطاء فإن محادثات المرحلة الثانية من الصفقة لن تبدأ قبل اليوم الـ16 من المرحلة الأولى".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أمس الإثنين، أن ويتكوف سيلتقي نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، إذ من المقرر مناقشة عدد من القضايا.