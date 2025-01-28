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رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لرفع العقوبات عن سوريا لتحقيق الاستقرار

03:12 م الثلاثاء 28 يناير 2025

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وكالات

التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، في قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق على رأس وفد فلسطيني رسمي.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال الزيارة، دعم فلسطين لسوريا قيادة وشعبًا ووحدة أراضيها، مثنيًا على العلاقة الأخوية المتجذرة بين البلدين.

ودعا إلى رفع العقوبات الدولية عن سوريا كمتطلب أساسي للاستقرار والتنمية، مضيفًا "ننظر اليوم من دمشق إلى مستقبل سوريا وكلنا أمل في أن تتجاوز تحديات هذه المرحلة".

وأكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، أن استقرار وازدهار الدول العربية يقوي فلسطين في مواجهة التحديات نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

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محمد مصطفى فلسطين سوريا دمشق
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