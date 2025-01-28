رئيس الأركان الإسرائيلي: صفقة التبادل كانت صعبة ولكن القرار كان صائبًا

(وكالات)

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة كانت خطوة معقدة، مشيرًا إلى أن القرار بشأنها كان الخيار الصحيح في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف رئيس الأركان، أن الجيش الإسرائيلي سيعمل على تقليل الثمن الذي قد يترتب على هذه الصفقة، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية حول مضمونها.

وفي تصريح آخر، أوضح رئيس الأركان أن القوات الإسرائيلية تبذل جهودًا مكثفة، هجومية ودفاعية، لمنع وقوع عمليات للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأكد على التزام الجيش باستخدام كافة الوسائل المتاحة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل التوترات الأمنية المتزايدة.