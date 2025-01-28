الديوان الملكي السعودي: وفاة أمير المنطقة الشرقية السابق الأمير محمد بن فهد

وكالات

أعلن الديوان الملكي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الشرقية سابقاً صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

وسيصلى على الفقيد يوم غدٍ الأربعاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

والأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، المولود في 4 يناير 1950 بمدينة الرياض، هو الابن الثاني للملك فهد بن عبد العزيز آل سعود. تلقى تعليمه العام في معهد العاصمة النموذجي بالرياض، ثم حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا.

شغل منصب أمير المنطقة الشرقية من 3 مارس 1985 حتى 14 يناير 2013، حيث أسهم في تطوير المنطقة وتعزيز بنيتها التحتية.

بعد ذلك، ركز على العمل الخيري والتنموي من خلال تأسيس "مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية"، التي تهدف إلى دعم المشاريع التنموية والإنسانية في المملكة العربية السعودية.

من أبرز إنجازاته إنشاء جامعة الأمير محمد بن فهد، التي تسعى لتقديم تعليم متميز باستخدام أحدث التقنيات.

كما أطلق جائزة الأمير محمد بن فهد لدعم وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على تأهيل وتوظيف المعاقين وإيجاد فرص عمل لهم.