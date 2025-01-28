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الاحتلال يفرج عن الشيخ رائد صلاح.. ومصادرة ممتلكات "لجان إفشاء السلام" التي يترأسها

02:58 م الثلاثاء 28 يناير 2025

يسرائيل كاتس

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(وكالات)

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، قراراً بمصادرة ممتلكات "لجان إفشاء السلام"، التي يترأسها الشيخ رائد صلاح.

وتزامن القرار مع استدعاء الشرطة الإسرائيلية لعدد من أعضاء اللجنة للتحقيق، وذلك عقب اعتقال الشيخ رائد صلاح صباح اليوم.

في سياق متصل، أعلن محامي الشيخ رائد صلاح أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عنه بعد استجوابه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول مضمون التحقيق.

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يسرائيل كاتس لجان إفشاء السلام الشيخ رائد صلاح
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