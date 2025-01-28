حماس تستهجن تصريحات للرئاسة الفلسطينية بشأن تداول أفكار حول إقامة دولة مصغرة

غزة- (د ب أ)

استهجنت حركة حماس اليوم الثلاثاء تصريحات للرئاسة الفلسطينية بشأن تداول أفكار حول إقامة دولة فلسطينية مصغرة.

ونقلت وكالة "شهاب" للأنباء اليوم عن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم قوله: "نستهجن بشدة تصريحات رئاسة السلطة الفلسطينية بزج اسم الحركة في ما أسمته /لقاءات مشبوهة لتداول أفكار حول إقامة دولة فلسطينية مصغرة/، والتي نشرتها وكالة وفا التابعة للسلطة".

وأكد قاسم "عدم وجود هكذا طروحات إلا في خيال بعض المتنفذين في السلطة بهدف تشويه صورة الحركة، بعدما حققته من إنجازات في إفشال مشاريع التهجير وإجبار العدو الصهيوني على وقف العدوان، وإنجاز صفقة تبادل مشرفة".

ودعا قاسم السلطة "للكف عن حملة التشويه والتضليل، وتغليب المصلحة العليا لشعبنا في هذا الظرف الحساس والدقيق من عمر قضيتنا، والتجاوب مع دعوات الحركة وكافة القوى الوطنية لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، بما يخدم جهود إغاثة شعبنا وإزالة آثار العدوان، والوقوف سوياً لحماية شعبنا وحقوقه الوطنية والتاريخية".

وفيما سبق حذرت الرئاسة الفلسطينية الأطراف المعنية، خاصة حركة "حماس" من التورط في هذه المشاريع المشبوهة التي تعتبر خيانة لتضحيات ودماء الشعب الفلسطيني الممتدة على مدار مئة عام من أجل إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشرقية تعقيبًا على ما تم تداوله من تقارير صحفية حول أفكار أميركية وإقليمية لإقامة دولة فلسطينية مصغرة وتبادل موسع للأراضي مع إسرائيل.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحققا إلا عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وذلك من خلال تجسيد قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأوضحت الرئاسة أن أي حلول تتضمن إقامة دولة ذات حدود مؤقتة أو تبادل أراضٍ مع إسرائيل تُعدّ مساسًا بالحدود المعترف بها دوليًا، وفقًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي حلول مرفوضة بشكل قاطع. وأكدت أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير هذه المشاريع على حساب نضاله وثوابته الوطنية.

ودعت الرئاسة حركة "حماس" والمشاركين في هذه المؤامرة إلى إعادة النظر في حساباتهم، وتقديم المصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني على حسابات المصالح الحزبية الضيقة. كما شددت على أن مشاريع الدولة المصغرة، التهجير، والتوطين المرفوضة ستكون مصيرها الفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني المستمر وتضحياته في سبيل حقوقه المشروعة.