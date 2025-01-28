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قتيلان في انفجار لغم أرضي بشمال غرب سوريا

02:42 م الثلاثاء 28 يناير 2025

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دمشق- (د ب أ)

لقي مدنيان سوريان، حتفهما، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار لغم أرضي جنوبي إدلب في شمال غرب البلاد.

وذكر الدفاع المدني السوري، على صفحته بموقع فيسبوك، أن "مدنيين شقيقين قتلا إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد، وقع في قرية أبو دفنة بريف مدينة معرة النعمان جنوبي إدلب اليوم".

وأضاف أن فرقه تفقدت المكان وتأكدت من عدم وجود مصابين آخرين، مشيرا إلى أن تهديدات مخلفات الحرب والألغام تسرق أرواح المدنيين، وتتسبب بإصابات بليغة بينهم، وتقوّض الأنشطة الزراعية وعودة المدنيين لمنازلهم بمناطق سورية واسعة.

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سوريا دمشق انفجار قرية أبو دفنة معرة النعمان
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