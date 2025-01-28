موريتانيا تتسلم معدات عسكرية من فرنسا

نواكشوط- (د ب أ)

سلم مانويل شيفا، مسؤول التسليح بوزارة الدفاع الفرنسية السلطات الموريتانية، اليوم الثلاثاء، معدات عسكرية وإلكترونية متطورة وسيارات قتالية ودراجات نارية وآليات هندسية وصهاريج وقود وعربات ورشات إصلاح متنقلة.

وتأتي زيارة المندوب العام المكلف بالتسليح لدى وزارة القوات المسلحة الفرنسية لموريتانيا تطبيقا لالتزامات الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم الفني والعسكري للقوات المسلحة الموريتانية للتصدي للهجرة غير النظامية وللجريمة العابرة للحدود والإرهاب القادم من دول الساحل الأفريقي.

ووفق الوكالة الموريتانية للأنباء، أجرى وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي في مكتبه صباح اليوم مباحثات مع المسؤول الفرنسي.

وتناولت المباحثات، التي جرت بحضور السفير الفرنسي لدى موريتانيا ألكزاندار جارسيا علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، خاصة في المجالات الموكلة لقطاع الدفاع .

وتأتي هذه الزيارة بعد نحو شهر من أخرى قام بها لنواكشوط مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي جوزيف سيكيلا.

وتزامنا مع زيارة الوفد الفرنسي يقوم وفد برلماني تشيكي بزيارة عمل لموريتانيا، وقد التقى اليوم رئيس الوزراء المختار ولد أجاي.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء أن اللقاء بحث علاقات التعاون بين موريتانيا والتشيك وسبل تعزيزها وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة الوفد التشيكي لنواكشوط بعد شهرين من موافقة البرلمان التشيكي على إرسال جنود إلى موريتانيا، لمدة عامين، ضمن برنامج حلف شمال الأطلسي للمساعدة في تدريب الجيش الموريتاني.

ويتعلق الأمر بإرسال 30 جنديا من القوات الخاصة التشيكية إلى موريتانيا ضمن خطط جمهورية التشيك للعودة إلى أفريقيا وإلى منطقة الساحل بشكل خاص.

ووافقت موريتانيا في وقت سابق على استقبال عناصر من قوات الناتو بهدف المساهمة في تكوين الجيش الموريتاني مع تسارع وتيرة التعاون العسكري لجيران موريتانيا من دول الساحل مع روسيا.





