إعلان

بعد وصول وفد روسي.. موسكو تؤكد الحرص على وحدة واستقلال وسلامة الأراضي السورية

02:29 م الثلاثاء 28 يناير 2025

وزارة الخارجية الروسية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

موسكو / دمشق- (د ب أ)

وصل وفد رفيع من وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السورية دمشق.

وبحسب قناة "آرتي عربية" الروسية ، يرأس الوفد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف.

وأشارت القناة إلى أن الوفد، الذي يضم المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، سيجري مباحثات مع رئيس الادارة السورية أحمد الشرع ويلتقي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

ونقلت عن بوجدانوف قوله إن الزيارة تأتي "في سياق تعزيز العلاقات التاريخية بين روسيا الاتحادية وسوريا وفق قاعدة المصالح المشتركة، مشددا على أن روسيا حريصة على وحدة واستقلال وسلامة الأراضي السورية وتحقيق الوفاق والسلم الاجتماعي في البلاد".


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الروسية الأراضي السورية موسكو روسيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
موريتانيا تتسلم معدات عسكرية من فرنسا

إعلان

إعلان

مصدر مسؤول ينفي إجراء اتصال بين ترامب والسيسي: لو حدث لأعلنا