بعد وصول وفد روسي.. موسكو تؤكد الحرص على وحدة واستقلال وسلامة الأراضي السورية

موسكو / دمشق- (د ب أ)

وصل وفد رفيع من وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السورية دمشق.

وبحسب قناة "آرتي عربية" الروسية ، يرأس الوفد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف.

وأشارت القناة إلى أن الوفد، الذي يضم المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، سيجري مباحثات مع رئيس الادارة السورية أحمد الشرع ويلتقي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

ونقلت عن بوجدانوف قوله إن الزيارة تأتي "في سياق تعزيز العلاقات التاريخية بين روسيا الاتحادية وسوريا وفق قاعدة المصالح المشتركة، مشددا على أن روسيا حريصة على وحدة واستقلال وسلامة الأراضي السورية وتحقيق الوفاق والسلم الاجتماعي في البلاد".





