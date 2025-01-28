الاتحاد الأوروبي: سنرفع مستوى الدعم الإنساني المقدم لسوريا

وكالات

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن التكتل يقيم إعادة التبادل المصرفي والمالي مع سوريا من أجل المساهمة في إنعاش الاقتصاد.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيرفع مستوى الدعم الإنساني المقدم إلى سوريا، مشيرًا إلى أن العمل جار لتحديد القطاعات التي سيتم رفع العقوبات عنها في البلاد.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس الإثنين، إن وزراء خارجية التكتل اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.

ومن جانبها، رحب السلطات الجديدة في سوريا بقرار الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على القطاعات الأساسية في البلاد، واصفة الخطوة بـ"الإيجابية".