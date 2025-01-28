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متظاهرون يهاجمون سفارات الولايات المتحدة وفرنسا في الكونغو الديمقراطية

02:02 م الثلاثاء 28 يناير 2025

متظاهرون يهاجمون سفارات الولايات المتحدة وفرنسا ف

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(وكالات)

أفادت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، قولها إن سفارات عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا، تعرضت لهجمات من قبل متظاهرين في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

وأوضحت المصادر أن الهجمات جاءت في سياق احتجاجات واسعة شهدتها المدينة، حيث قام المتظاهرون بمحاولة اقتحام السفارات والاشتباك مع قوات الأمن.

من جانبه، أعلن جهاز الشرطة في الكونغو الديمقراطية عن تمكنه من إعادة النظام إلى العاصمة كينشاسا، وأكد أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول جميع السفارات والمرافق الحساسة لضمان سلامة الموظفين الدبلوماسيين والمواطنين.

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