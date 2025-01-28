قوات الاحتلال تجبر الفلسطينيين على إخلاء منازلهم شرق مخيم جنين

رام الله- (د ب أ)

أجبرت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، الفلسطينيين على إخلاء منازلهم عند مدخل مخيم جنين الشرقي بالضفة الغربية .

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "قوات الاحتلال داهمت المنازل عند المنطقة المعروفة بدوار الحصان شرق المخيم، وأجبرت المواطنين على إخلاء منازلهم، تمهيداً لهدم أجزاء منها".

ووفق الوكالة، "تواصل جرافات الاحتلال فتح طرق في عمق مخيم جنين، تحديداً في المنطقة المعروفة بشارع مهيوب ، كما تستمر عمليات التجريف وتدمير البنية التحتية في حارتي الحواشين والألوب".

وطبقا للوكالة، "يواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية من حاجز الجلمة إلى مدينة جنين ومخيمها، مع استمرار تحليق الطائرات المسيرة في سماء المخيم".

وأشارت "وفا" إلى أنه "لليوم الثامن على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، مخلّفا 16 شهيدا وعشرات الإصابات والاعتقالات، والإخلاء القسري للعائلات، فضلا عن تدمير 100 منزل وإحراقها داخل المخيم، في ظل استمرار عمليات التدمير الممنهج للبنية التحتية، ومنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الدخول إليه".