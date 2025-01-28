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قيادي في حماس: شعبنا في غزة لن يغادر وطنه

01:37 م الثلاثاء 28 يناير 2025

حركة حماس

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غزة- (د ب أ)

أفاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، اليوم الثلاثاء، بأن "صورة عودة النازحين الغزيين إلى شمالي القطاع هي العنوان الأكبر لفشل الاحتلال الإسرائيلي وخسارته وتراجعه".

ونقلت قناة "الأقصى" الفلسطينية على موقعها الإلكتروني اليوم عن بدران قوله، إن "كل محاولات المحتل وقادته المجرمين، في تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تتحطم اليوم".

وتابع: "يثبت اليوم شعبنا في غزة أنه عصي على الانكسار أو الانهزام، وأنه لن يغادر وطنه المقدس فلسطين".

وأكد أنه "رغم كل المآسي والدمار والدماء وعظيم التضحيات بغزة، إلا أن الشعب يرفض التهجير خارج الوطن أو النزوح داخله"، مشددًا على أن "الفلسطينيين أثبتوا للعالم مجدداً أنهم لم ولن يتركوا وطنهم مهما بلغت التضحيات".

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حركة حماس غزة الاحتلال الإسرائيلي فلسطين
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