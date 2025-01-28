ليبرمان: يجب تشكيل لجنة تحقيق لفحص ما سبق 7 أكتوبر

وكالات

نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان قوله، إنه "لا مفر من تشكيل لجنة تحقيق لفحص ما سبق السابع من أكتوبر 2023، وكيف تمت إدارة الحرب".

وفي مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اتهم ليبرمان حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتهرب من المسؤولية بعد إخفاقات الـ7 من أكتوبر.

وتركزت انتقاداته على رفض الائتلاف الحكومي مشروع قانون تقدمت به المعارضة الإسرائيلية لتشكيل لجنة تحقيق، قائلًا إن "حكومة نتنياهو تعمل فقط للحفاظ على بقائها السياسي".