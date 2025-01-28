إعلان

ليبرمان: يجب تشكيل لجنة تحقيق لفحص ما سبق 7 أكتوبر

01:14 م الثلاثاء 28 يناير 2025

أفيجدور ليبرمان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان قوله، إنه "لا مفر من تشكيل لجنة تحقيق لفحص ما سبق السابع من أكتوبر 2023، وكيف تمت إدارة الحرب".

وفي مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اتهم ليبرمان حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتهرب من المسؤولية بعد إخفاقات الـ7 من أكتوبر.

وتركزت انتقاداته على رفض الائتلاف الحكومي مشروع قانون تقدمت به المعارضة الإسرائيلية لتشكيل لجنة تحقيق، قائلًا إن "حكومة نتنياهو تعمل فقط للحفاظ على بقائها السياسي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أفيجدور ليبرمان الإذاعة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المعارضة الإسرائيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قيادي في حماس: شعبنا في غزة لن يغادر وطنه

إعلان

إعلان

مصدر مسؤول ينفي إجراء اتصال بين ترامب والسيسي: لو حدث لأعلنا