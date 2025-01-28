وزير الخارجية: استياء الرأي العام العالمي بشأن "ازدواجية المعايير" بخصوص حقوق الإنسان

وكالات



أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، أن هناك استياء بالغًا من جانب الرأي العام العالمي من قضية "ازدواجية المعايير"، موضحًا أنه عندما يتعلق الأمر بمسألة حقوق الإنسان في منطقة معينة، تكون هناك مواقف معينة، وحينما يتعلق الأمر بمنطقة جغرافية أخرى، فنجد مواقف أخرى.



وخلال لقاء مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" قال الوزير عبدالعاطي، "دعني أكون صريحًا، الرأي العام في مصر، المنطقة العربية، وبين الشباب والطلاب في كل دول العالم بما في ذلك الدول الغربية، كان لديه حالة شديدة من الاستياء حينما نتحدث عن أوضاع حقوق الإنسان وقضايا تتعلق بمبادئ القانون الدولي، ففي الأزمة الأوكرانية نجد مواقف معينة من الدول الغربية".



وتابع، "وحينما نتحدث عن المأساة التي حدثت على مدار 15 شهرًا نجد مواقف أخرى مضطربة ومختلفة، ولا بد أن يكون هناك معايير واحدة تطبق على كل دول العالم دون أن يكون هناك ازدواجية".