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نائب وزير الخارجية الروسي يؤكد زيارته المقبلة إلى سوريا

12:55 م الثلاثاء 28 يناير 2025

ميخائيل بوجدانوف

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(وكالات)

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الثلاثاء، أنباء زيارته المقبلة إلى سوريا، قائلًا إن زيارته إلى دمشق تأتي في إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين روسيا وسوريا.

وأضاف بوجداندوف، أن زيارته إلى دمشق تستند إلى قاعدة المصالح المشتركة بين البلدين.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة أنباء "رويترز"، أن بوجدانوف يترأس الوفد الروسي الذي يزور دمشق حاليًا، في خطوة تعكس استمرار التنسيق بين موسكو ودمشق.

وبذلك تصبح هذه هي الزيارة الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، وصعود الإدارة الجديدة إلى السلطة.

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ميخائيل بوجدانوف وزير الخارجية الروسي سوريا
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