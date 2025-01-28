إعلامي أمريكي: إدارة بايدن "حاولت قتل بوتين".. وروسيا ترد

وكالات



قال الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن "حاولت قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، بحسب تعبيره. إلا أنه لم يذكر أي تفاصيل عن الموضوع.



وأضاف كارلسون خلال مقابلة مع الصحفي مايت تايبي، أن "وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن كان يدفع بقوة نحو إثارة حرب حقيقية، حتى من خلال محاولة اغتيال بوتين على سبيل المثال. ماذا فعلت إدارة بايدن.. لقد حاولوا قتل بوتين".



لكن بالرغم من هذا التصريح، لم يقدم الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أي تفاصيل أو أدلة تثبت صحة مزاعمه، كما لم يكشف متى وأين جرت تلك المحاولة، فضلًا عن عدم ذكره الظروف الأخرى التي رافقت التحضير لمحاولة الاغتيال المزعومة للرئيس الروسي.



و كارلسون هو معلق سياسي أمريكي وكاتب اشتهر باستضافته البرنامج الحواري السياسي الشهير "تاكر كارلسون الليلة" على قناة "فوكس نيوز" Fox News منذ عام 2016 وحتى إقالته 2023. وبعدها تحول كارلسون إلى موقع "إكس".



وأجرى كارلسون مقابلة مطولة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في شهر فبراير عام 2024.



ومن جانبه، علق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على تصريحات الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون حول محاولة الولايات المتحدة المزعومة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال بيسكوف إن الأجهزة الأمنية تتخذ جميع التدابير لحماية الرئيس الروسي.