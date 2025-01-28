قطر تؤكد استمرار الجهود لتسريع المفاوضات وتحقيق الاستقرار في غزة

(وكالات)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن قطر تواصل تهيئة الأجواء اللازمة للبدء في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعرب الأنصاري، عن ترحيب بلاده بالتواصل الإيجابي مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددًا على أهمية العمل الجاد من قبل الأطراف المعنية، بما في ذلك الأطراف الدولية، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار الأنصاري إلى أن التحديات اللوجستية التي تواجه دخول المساعدات كبيرة، مع ضرورة تكثيف الجهود من جميع الأطراف لإدخال أكبر قدر ممكن من الدعم الإنساني.

وأضاف المتحدث القطري، أن بلاده قد توصلت إلى اتفاق للإفراج عن المحتجزة التي طالبت إسرائيل بالإفراج عنها قبل الجمعة، مؤكدًا أن قطر تواصل مراقبة تنفيذ الاتفاقات بشكل دقيق في الميدان.

وفيما يخص التهدئة في غزة، أشار الأنصاري إلى أن قطر لا تعتقد أنه كان هناك خرق حقيقي يؤدي إلى التصعيد أو فشل الهدنة، مؤكدًا على التزام بلاده بمواصلة الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار في القطاع.