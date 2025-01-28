مادة خطرة.. "كوكا كولا" تسحب كميات كبيرة من منتجاتها بأوروبا وتعتذر

وكالات

سحبت شركة تعبئة كوكا كولا في بلجيكا، أمس الاثنين، كميات كبيرة من منتجاتها في أوروبا، بسبب ارتفاع نسبة الكلورات فيها.

وتتضمن هذه المنتجات، عبوات وزجاجات قابلة للإرجاع من مشروبات كوكا كولا وسبرايت وفانتا وفيوز تي ومينيت ميد ونالو ورويال بليس وتروبيكو، في بلجيكا وهولندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج، يتم تداولها منذ نهاية نوفمبر.

وقالت شركة "كوكا كولا يوروباسيفيك بارتنرز بلجيكا" لوكالة فرانس برس، "ليس لدينا رقم محدد، لكن من الواضح أنها كمية كبيرة".

وأوضحت أن أغلب المنتجات المعنية، غير المباعة، سحبت من أرفف المتاجر، وأن الشركة تواصل اتخاذ تدابير لسحب كل المنتجات المتبقية من السوق" مشيرة إلى أنها "على تواصل مع السلطات المختصة في كل الأسواق المعنية".

وطلبت الشركة التي قدّمت اعتذارًا، من الزبائن عدم استهلاك المنتجات المعنية التي يمكن إعادتها إلى نقطة البيع لاسترداد المبالغ التي دفعت لشرائها، المنتجات التي تحمل رمز إنتاج يتراوح من 328 GE إلى 338 GE.

ولفتت شركة كوكا كولا، إلى أنها تجري اختبارات كجزء في موقع الإنتاج الخاص بها في غنت، كجزء من إجراءات المراقبة والامتثال التنظيمي لدى الشركة، والتي حددت مستويات عالية من الكلورات".

ويأتي الكلورات الموجود في الطعام من مطهرات الكلور المستخدمة في معالجة المياه وتصنيع الأغذية، مع كون مياه الشرب المساهم الأكبر في ذلك، حسب موقع المفوضية الأوروبية.

ووفق بحث علمي صدر عام 2015، قدرت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية أن التعرض للكلورات في الطعام على المدى الطويل يمكن أن يشكل مشكلة صحية محتملة لدى الأطفال، لا سيما الذين يعانون نقصا في اليود.