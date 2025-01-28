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رغم نقاط التفتيش.. عناصر القسام في شمال غزة لاستقبال النازحين (فيديو)

12:21 م الثلاثاء 28 يناير 2025

كتائب القسام

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(وكالات)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للحظة استقبال مقاتلي كتائب الشهيد عز الدين القسام، للنازحين الفلسطينيين أثناء عودتهم إلى شمال قطاع غزة في رحلة العودة.

وبموجب الاتفاق طالبت إسرائيل وأقامت نقاط تفتيش على طول طريق العودة للتأكد من أن مقاتلي المقاومة ليسوا من ضمن العائدين إلى الشمال، لكن اللافت في الفيديو هو أن مقاتلي القسام كانوا متواجدين في الشمال لاستقبال النازحين وليسوا ضمنهم.

وبدأت منذ أمس الاثنين، رحلة العودة إلى شمال قطاع غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي من خلال الوسطاء.

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