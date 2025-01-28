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رئيسة وزراء الدنمارك تبدأ جولة أوروبية اليوم

12:00 م الثلاثاء 28 يناير 2025

رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن

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برلين- (أ ب)

تبدأ رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن اليوم الثلاثاء، جولة أوروبية في الوقت الذي تواجه فيه القارة ما تطلق عليه " واقع أكثر غموضا" وتتجه بلادها إلى تعزيز تواجدها العسكري حول جرينلاند.

وتعتزم فريدريكسن زيارة برلين وباريس وبروكسل، حيث ستلتقى في بلجيكا بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته. وتأتي زيارتها في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على جرينلاند، المنطقة ذاتية الحكم، التابعة للدنمارك.

ولم تشر فريدريكسن مباشرة إلى تهديد ترامب خلال لقائهما مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إلا أنها قالت " نحن نواجه واقعا أكثر غموضا، واقعا يتطلب أوروبا أكثر اتحادا والمزيد من التعاون".


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ميته فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك برلين
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