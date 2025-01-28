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الخارجية الإيرانية: فكرة تطهير غزة كانت قيد التنفيذ منذ مدة

11:56 ص الثلاثاء 28 يناير 2025

إيران

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وكالات



قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن فكرة تطهير غزة كانت قيد التنفيذ منذ مدة كجزء من مخطط استعماري لمحو فلسطين بدعم أمريكي.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن الإبادة الجماعية التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي منذ 15 شهرًا لم تتمكن من إخراج الفلسطينيين من وطنهم.

ويأتي حديث الخارجية الإيرانية، بعدما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يرغب في تهجير سكان قطاع غزة إلى دول الجوار، خاصةً مصر والأردن، زاعمًا أن الفكرة لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.


ومن جانبهم، شددت مصر والأردن على رفضهم القاطع لفكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدين أن فلسطين للفلسطينيين.

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إيران وزارة الخارجية الإيرانية غزة
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