الأولى منذ سقوط الأسد.. رويترز: مسؤول روسي يزور سوريا هذا الأسبوع

(وكالات)

نقلت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن مصادر سورية لم تسمها، قولها إن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، من المقرر أن يلتقي هذا الأسبوع بمسؤولين من الإدارة السورية الجديدة في دمشق.

وفي حال تمت زيارة، فستكون هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وبعد سقوط نظام الأسد، وصعود الإدارة الجديدة للسلطة، فر بشار الأسد ومرافقيه إلى روسيا التي أعلنت منح الإقامة لبشار.