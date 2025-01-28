إعلان

الأولى منذ سقوط الأسد.. رويترز: مسؤول روسي يزور سوريا هذا الأسبوع

11:45 ص الثلاثاء 28 يناير 2025

ميخائيل بوجدانوف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

نقلت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن مصادر سورية لم تسمها، قولها إن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، من المقرر أن يلتقي هذا الأسبوع بمسؤولين من الإدارة السورية الجديدة في دمشق.

وفي حال تمت زيارة، فستكون هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وبعد سقوط نظام الأسد، وصعود الإدارة الجديدة للسلطة، فر بشار الأسد ومرافقيه إلى روسيا التي أعلنت منح الإقامة لبشار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي سقوط الأسد دمشق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الخارجية الإيرانية: فكرة تطهير غزة كانت قيد التنفيذ منذ مدة

إعلان

إعلان

مصدر مسؤول ينفي إجراء اتصال بين ترامب والسيسي: لو حدث لأعلنا