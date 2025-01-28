قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيًا بينهم أسرى سابقون بالضفة

وكالات

قالت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 25 فلسطينيًا بينهم أسرى سابقون في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وبموازاة الإبادة بغزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد 875 فلسطينيًا وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفًا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

ويتزامن ذلك مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ منذ أكثر من أسبوع، ومع عودة سكان قطاع غزة إلى منازلهم شمال القطاع بعد انسحاب قوات الاحتلال من ممر نتساريم.