إعلام عبري: انطلاق المرحلة الثانية من مفاوضات غزة بين إسرائيل وحماس

(وكالات)

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن المفاوضات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد دخلت مرحلة جديدة، حيث بدأت التحضيرات لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

ووفقاً للتقارير، يُتوقع أن تُعقد جلسات نقاش حول هذه المرحلة في قطر الأسبوع المقبل، في ظل استمرار الجهود الدولية والإقليمية لإحراز تقدم في الملف الإنساني والأمني المرتبط بقطاع غزة.

المفاوضات تأتي بعد المرحلة الأولى التي شهدت تنفيذ بعض التفاهمات، وسط تأكيدات من الوسطاء على أهمية الالتزام المتبادل لتحقيق استقرار نسبي.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في الـ19 من يناير الماضي، وبدأ النازحون في القطاع رحلة العودة إلى الشمال مرة أخرى بموجب الاتفاق.