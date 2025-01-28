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شاهد..عنصر من القسام يقدم المياه لسيدة فلسطينية خلال استقبال العائدين لشمال القطاع

11:38 ص الثلاثاء 28 يناير 2025

كتائب القسام

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(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثق مشهد استقبال مقاتلي كتائب القسام للنازحين الفلسطينيين أثناء رحلتهم للعودة إلى منازلهم شمالي قطاع غزة.

وفي الفيديو، قام أحد عناصر القسام الذي كان يقف للحراسة بإخراج زجاجة مياه وإعطائها لسيدة مسنة كانت تجلس على الطريق للاستراحة من المشي.

وبدأت منذ أمس الاثنين، رحلة العودة إلى شمالي قطاع غزة، بعد التوصل لتفاهمات في اتفاق وقف إطلاق النار تسمح بعودتهم للشمال.

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