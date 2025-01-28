قوات الاحتلال تفرج عن 6 لبنانيين اعتقلتهم خلال عودتهم إلى قراهم

بيروت- (د ب أ)

أفرجت القوات الإسرائيلية، عن ستة لبنانيين جرى اعتقالهم خلال عملية التوافد على البلدات والقرى الجنوبية .

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الثلاثاء أن "العدو أفرج عن 6 مواطنين كان اعتقلهم خلال توافد الأهالي أول أمس الأحد إلى بلدتي حولا ومركبا".

وكان المواطنون اللبنانيون توجهوا أول أمس للعودة إلى قراهم المحتلة في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الـ60 يومًاً المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار. وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على المواطنين خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم.

كما أسر الجيش الإسرائيلي عددا من المواطنين اللبنانيين.

وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم الجنوبية عن مقتل 26 شخصاً من بينهم ست نساء، وجرح حوالى 150 شخصاً من بينهم 14 امرأة و12 طفلاً.

وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب لبنان، وسحب إسرائيل قواتها تدريجيًا من الجنوب باتجاه الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل خلال فترة تصل إلى 60 يومًا.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يتواجد في بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان.