بعد نتائج الانتخابات الرئاسية.. بيلاروسيا تطالب كندا وبريطانيا بعدم التدخل في شؤونها

(وكالات)

أعرب رئيس لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس، إيجور كاربينكو، عن رفضه لتوسيع العقوبات البريطانية والكندية ضد بلاده، داعياً الدول الغربية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وخاصة الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً.

وقال كاربينكو في تصريحات صحفية: "على بريطانيا والدول الأخرى أن تفهم أن تحقيق الرخاء لا ينبغي أن يكون على حساب مصالح الدول الأخرى. نحن دولة صغيرة، لكننا نسعى للعيش بسلام وتطوير بلدنا بعيداً عن التدخلات الخارجية".

وشهدت بيلاروس يوم الأحد الماضي الانتخابات الرئاسية، حيث أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن الرئيس الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، حصل على 86.82% من الأصوات، إلا أن نتائج الانتخابات أثارت انتقادات حادة من الدول الغربية، التي اعتبرت العملية الانتخابية غير شفافة وغير نزيهة.

ورداً على ذلك، أعلنت كندا يوم الاثنين توسيع عقوباتها على بيلاروس بإضافة 10 أفراد و12 مؤسسة إلى قائمة العقوبات، وفي السياق نفسه، فرضت بريطانيا عقوبات على رئيس لجنة الانتخابات المركزية وخمسة أفراد آخرين، بالإضافة إلى ثلاث مؤسسات.