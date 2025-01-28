والد جندي أسير: خوف نتنياهو من ترامب هو ما دفعه للقبول بالصفقة

وكالات

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن والد الجندي الإسرائيلي الأسير تامير نمرودي، أن خوف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو ما دفعه للقبول بالصفقة مع حركة حماس.

وأضاف أن على نتنياهو أن يثبت التزامه بإعادة جميع الأسرى بما في ذلك الجنود الذين تم دفعهم إلى أسفل القائمة.

وقال والد الجندي الإسرائيلي الأسير، علينا التوجه في المقام الأول إلى ترامب لاستكمال الصفقة، إذ فقدنا ثقتنا بالحكومة الإسرائيلية منذ فترة طويلة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ قبل أكثر من أسبوع، وسلمت بموجبه الحركة 7 أسيرات إسرائيليات مقابل الإفراج عن 290 معتقلًا فلسطينيًا من سجونها.