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جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من الانتقال شمالًا عبر طرق غير معتمدة

10:48 ص الثلاثاء 28 يناير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا لسكان قطاع غزة بشأن التحركات نحو شمال القطاع، مؤكداً أن الانتقال عبر محاور غير المتفق عليها يعرض حياة النازحين للخطر.

وأشار بيان الجيش إلى أن التحرك شمال القطاع يُسمح به فقط باستخدام المركبات، وبعد اجتياز عمليات الفحص الأمني، وعبر طريق صلاح الدين الذي تم تحديده كالمسار الآمن المعتمد بموجب الاتفاق.

وشدد البيان على أن أي محاولة للانتقال عبر طرق أخرى خارج إطار هذا الاتفاق قد تُعرض المدنيين لمخاطر كبيرة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه المخاطر.

يأتي ذلك مع بدء عملية عودة النازحين لشمال القطاع ضمن اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليها بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس من خلال الوسطاء.

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