بعد قرارات ترامب.. جوجل تحدث خرائطها بشأن "خليج أمريكا"

(وكالات)

أعلنت شركة "جوجل" أن اسم "خليج أمريكا" سيظهر قريبا على خدمة Google Maps في الولايات المتحدة، عقب تحديثات مرتقبة في نظام المعلومات الجغرافية الأمريكي، وهو ما يأتي تماشيا مع التغييرات الرسمية التي أقرتها الحكومة الأمريكية.

وأوضحت "جوجل" عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أنها تلتزم بتطبيق التغييرات الجغرافية الرسمية كما تصدر عن المصادر الحكومية.

وأضافت الشركة: "عندما يتم تحديث نظام المعلومات الجغرافية، نقوم بسرعة بعكس هذه التغييرات على خرائط Google".

ولن يقتصر التحديث على خليج المكسيك، بل سيشمل أيضا تغيير اسم جبل دينالي في ألاسكا إلى "جبل ماكينلي"، وفقاً لما أشار إليه البيان.

كما أوضحت جوجل أن تسميات المواقع الجغرافية تختلف حسب الدول، حيث يتم عرض الاسم المحلي الرسمي في كل بلد بينما يرى المستخدمون في الخارج كلا الاسمين.

ويأتي التحديث بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يقضي بتغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أمريكا" كجزء من "السياسة الوطنية الجديدة" لإدارة ترامب.



