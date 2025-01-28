أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 833 ألف جندي منذ بداية الحرب

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 833 ألف جندي، بينهم 1380 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9876 دبابة، و20573 مركبة قتالية مدرعة، و22366 نظام مدفعية، و1263 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1050 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و331 مروحية، و23399 طائرة مسيرة، و3053 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و35269 من المركبات وخزانات الوقود، و3718 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.