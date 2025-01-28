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إلغاء رحلات القطارات في بنجلاديش بسبب إضراب العاملين

10:20 ص الثلاثاء 28 يناير 2025

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دكا- (أ ب)

تم إلغاء رحلات القطارات في أنحاء بنجلاديش اليوم الثلاثاء، بسبب إضراب العاملين الذين يطالبون بزيادة المعاشات ومزايا أخرى، مما أثر على عشرات الآلاف من الركاب وحركة الشحن.

وقال سادر رحمان رئيس طواقم العمل بالسكك الحديدية ونقابة العاملين إنه تم الدعوة لتنظيم الإضراب عقب عدم التوصل لاتفاق خلال لقاء مع رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس في وقت متأخر من أمس الاثنين.

وأضاف رحمان أن الإضراب سيستمر إلى أجل غير مسمى في حال لم تقبل الحكومة مطالبهم.

هذا المحتوى من

AFP

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بنجلاديش دكا القطارات سادر رحمان
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