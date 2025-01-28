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بن غفير: ما يجري في لبنان ليس إخلالًا بالنظام إنه حرب

10:11 ص الثلاثاء 28 يناير 2025

إيتمار بن غفير

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وكالات


قال الوزير الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، إن "القرار المستغرب باستدعاء سريتين من حرس الحدود لتفريق مواجهات في لبنان يثبت أننا لم نتعلم شيئًا".


وأوضح بن غفير أن ما يجري في لبنان ليس إخلالًا بالنظام إنه حرب.


وتأتي تصريحات بن غفير بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته لا تزال منتشرة في جنوب لبنان، تزامنًا مع تمديد اتفاق وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير المقبل، زاعمًا أنه أعاد انتشاره لضمان عدم تمكين حزب الله اللبناني من إعادة ترسيخ قوته.


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إيتمار بن غفير التهجير جيش الاحتلال الإسرائيلي
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