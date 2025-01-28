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حماس تعلق على مشاهد العودة لشمال غزة: الشعب الفلسطيني عصي على التهجير والانكسار

10:09 ص الثلاثاء 28 يناير 2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حسام بدران، اليوم الثلاثاء، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يواصل الصمود في وجه محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجيره، رغم الدمار والظروف الإنسانية القاسية التي يعانيها.

وقال بدران في بيان، "اليوم تتحطم كل محاولات المحتل وقادته المجرمين، وعلى رأسهم نتنياهو وبن غفير، في تهجير شعبنا الفلسطيني"، مضيفا أن "الشعب الفلسطيني يثبت أنه عصي على الانكسار أو الانهزام، ولن يغادر وطنه المقدس فلسطين".

وأشار بدران إلى أن الشعب الفلسطيني يرفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التهجير القسري أو النزوح الداخلي، قائلاً: "رغم كل المآسي والدماء وعظيم التضحيات، يبقى شعبنا متمسكا بأرضه ويواجه الإجرام والعنجهية بصدر عارٍ".

وعبر عضو حركة حماس، عن تضامن الحركة الكامل مع الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الحركة ستظل تدعم صموده مهما بلغت التضحيات.

وأضاف: "نحن نعلم حجم الجريمة والإبادة الجماعية التي تحدث في هذه الحرب، لكننا منكم وأنتم منا، ولن نتخلى عنكم".

كما استذكر بدران شهداء القضية الفلسطينية، مشيدًا بتضحيات القادة الذين ارتقوا دفاعاً عن الوطن، وقال: "نستذكر اليوم الشهداء والأسرى والجرحى، وعلى رأسهم الشهيد أبو العبد هنية والشهيد صالح العاروري والشهيد أبو إبراهيم السنوار".

وفي ختام حديثه، أشار بدران إلى عودة الأسرى المحررين من سجون الاحتلال، واصفاً مشهد عودتهم بأنه "رمز لفشل الاحتلال وخسارته"، قائلًا إن "صورة العودة إلى شمال غزة هي العنوان الأكبر لفشل الاحتلال، ودليل على تراجع جبروته أمام صمود المقاومة وشعبنا العظيم".

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الاحتلال الإسرائيلي حماس غزة الشعب الفلسطيني
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