رغم اتفاق وقف إطلاق النار.. جيش الاحتلال: أعدنا الانتشار في بعض المواقع بجنوب لبنان

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته لا تزال منتشرة في جنوب لبنان، تزامنًا مع تمديد اتفاق وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير المقبل، زاعمًا أنه أعاد انتشاره لضمان عدم تمكين حزب الله اللبناني من إعادة ترسيخ قوته.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، "إلى سكان الجنوب اللبناني: كما تعلمون، أعاد الجيش انتشاره في الفترة الأخيرة في مواقع مختلفة من جنوب لبنان، عملًا ووفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وذلك بهدف تمكين انتشار فعال للجيش اللبناني تدريجيا، وتفكيك وإبعاد حزب الله بعناصره وبنيته التحتية، من جنوب لبنان".

وأضاف أنه "تم تمديد فترة الاتفاق ولا تزال قوات جيش الدفاع منتشرة ميدانيا حيث تتم عملية الانتشار بشكل تدريجي وفي بعض القطاعات تتأجل وتحتاج إلى مزيد من الوقت وذلك لضمان عدم تمكين حزب الله من إعادة ترسيخ قوته ميدانيا".

وتابع البيان، "في الفترة القريبة سنبقى على هذا النهج وسنقوم بإعلامكم حول الأماكن التي يمكن العودة إليها. لحين الوقت، نطالبكم بالانتظار، ولا تسمحوا لحزب الله بالعودة واستغلالكم في محاولة للتستر على التداعيات المدمرة لقراراته غير المسؤولة على حساب أمن دولة لبنان"، مشيرا إلى أنه "حتى إشعار آخر، تبقى جميع التعليمات التي نشرت سابقا سارية المفعول".