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إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يخطط لتوسيع عملياته في الضفة الغربية

09:52 ص الثلاثاء 28 يناير 2025

الجيش الإسرائيلي

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(وكالات)

كشف موقع "والا" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر عسكرية، قولها إن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في الضفة الغربية خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً للتقرير، فإن المؤسسة الأمنية تبحث حالياً إمكانية تعزيز النشاط البري في مختلف مناطق الضفة، بما يشمل الأغوار، بهدف تنفيذ عمليات واسعة النطاق.

يأتي ذلك بعد صدور تقارير إعلامية إسرائيلية تتحدث أمس عن رغبة تل أبيب في توسيع العملية العسكرية في الضفة، وذلك بعد شن جيش الاحتلال هجوما استهدف مقاتلين من المقاومة الفلسطينية في مخيم نور شمس في طولكرم شمالي الضفة المحتلة، وهو ما يتزامن مع عملية "الجدار الحديدي" التي أطلقها الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها قبل أيام.

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