رويترز: محتجون يطالبون بوقف أنشطة تحميل النفط في ميناء السدرة الليبي

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، إن محتجين في ليبيا منعوا ناقلة نفط من التحميل بميناء السدرة الليبي و يطالبون بوقف أنشطة تحميل النفط في الميناء.

وقبل أيام قال وزير النفط المكلف في ليبيا خليفة عبد الصادق لرويترز، إن بلاده بحاجة لما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار للوصول إلى معدل إنتاج نفطي يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا، مضيفا أن من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على جولة عطاءات جديدة قبل نهاية يناير.

وذكر عبد الصادق أن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على النفط، إذ يمثل أكثر من 95% من ناتجه الاقتصادي مضيفا "هناك زخم في إعادة بناء وهذا لا يتأتى إلا بزيادة الإنتاج".

وأوضح أن الهدف ليس فقط الوصول إلى 1.6 مليون برميل يوميا، ولكن زيادته إلى مليوني برميل.